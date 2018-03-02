بيوم واحد.. أنقرة تفقد أكبر عدد من الجنود في عفرين

ذكر المرصد السوري “المعارض”، الجمعة، أن 15 جنديا تركيا قتلوا خلال الاشتباكات في منطقة عفرين شمالي سوريا، في وقت بدأ الجيش التركي ومسلحي المعارضة السورية الموالية اقتحام بلدة في المنطقة.

وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني أنه وثق مقتل الجنود خلال هجمات مضادة شنها المسلحون في وحدات حماية الشعب الكردي.

وأشار إلى أن مقتل الجنود ترافق مع تدمير آليات واستهداف تجمعات ومواقع في اشتباكات بين الطرفين على محاور في القطاعين الغربي والشمالي من ريف عفرين.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت أنقرة، الخميس، مقتل 8 من جنودها وإصابة 13 آخرين بجروح في عفرين، في أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء العملية.