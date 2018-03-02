“الأسمر” يعلن الإضراب العام الفوري

أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّه على الحكومة إعفاء رؤوس الأموال المخصصة للصندوق الوطني الإجتماعي من الضرائب والمستحقات في موازنة 2018.

وأضاف في مؤتمر صحافيّ تتناول فيه سلسلة مواضيع حياتيّة: “الدولة تمتنع عن دفع متوجباتها للضمان في حين يُطلب منه القيام بواجبه، وهذه خطة جهنميّة هدفها ضرب آخر غطاء للعامل”.

وأوضح الأسمر أنّ الإتحاد يرى أنّ إلغاء موجب براءة الذمة يشكل خطراً على وجود الصندوق الوطني الإجتماعي ويعرضه للإفلاس”.

وأعلن الأسمر الإضراب العام الفوري ومن دون تردد لحماية آخر مظلّة تحمي العمال، مؤيّدأً أي تحرّك تقوم به المؤسسات العامةّ وهيئة أوجيرو وكهرباء لبنان وصولاً إلى الإعتصامات والإضرابات حتى تحصيل مستحقاتهم من السلسلة.