أرسلان للرئيس عون: مشهود لكم بالوطنيّة

عبر الوزير طلال ارسلان عن فرحته بازاحة الستارة عن نصب “الأمير مجيد ارسلان” في خلدة وقال متوجها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون: ” وحدهم الرجال يكرمون الرجال، وحدهم الرجال يعرفون قيمة الرجال، فمن غير المستغرب أبداً، أن تتزامن إزاحة الستار عن النصب التذكاري للأمير مجيد أرسلان، عرّاب الجيش اللبناني الباسل، مع حلول عهدكم الكريم”.

وأضاف: “مشهود لكم بالوطنيّة والتضحية والإقدام”.

وأردف: “أنتم الذين تمّ في عهدكم أول تكريم فعلي من الدولة اللبنانية للأمير مجيد، الرجل الذي حمل السّلم الأهلي في عقله وقلبه، ولم يفرّط يوماً فيه، ونحن في مدرسته الوطنيّة النظيفة، على دربه سائرون”.