«الديمقراطي».. يعتذر !

صدر عن مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني البيان الآتي: ” نظراً للظروف الراهنة، ونزولاً عند رغبة القصر الجمهوري، ونظرًا للضرورات الأمنية قرر رئيس الحزب وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان إقامة مناسبة إزاحة الستار عن النصب التذكاري لبطل الإستقلال الأمير مجيد أرسلان برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دون دعوات وحضور، إذ اقتصرت الدعوة على سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا الشيخ القاضي فيصل ناصر الدين وافراد العائلة وقيادة المجلس السياسي والهيئة التنفيذية في الحزب بالإضافة إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الشويفات ومخاتير المدينة”.

عليه، نعتذر من كافة الأهل والحزبيين والمناصرين والفعاليات الذين كانوا قد بذلوا أقصى الجهود وساهموا مساهمة فعلية في حشد الآلاف من اللبنانيين وأبناء الجبل، لو لم يتم تأجيل المناسبة آنذاك.