وهاب مستغرباً: «هل هناك سمسرة بالملف؟»

ركّز رئيس “حزب التوحيد العربي” وئام وهاب، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على “أنّنا نستغرب عدم إعطاء إذن المباشرة لشركة “سيتي بلو” للبدء بجمع نفايات الشوف وعالية”، متسائلاً “هل تنتظرون مزيداً من التخريب عبر المطامر العشوائية، أم هناك سعي لسمسرة ما في الملف؟”.
ركّز رئيس “حزب التوحيد العربي” وئام وهاب، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على “أنّنا نستغرب عدم إعطاء إذن المباشرة لشركة “سيتي بلو” للبدء بجمع نفايات الشوف وعالية”، متسائلاً “هل تنتظرون مزيداً من التخريب عبر المطامر العشوائية، أم هناك سعي لسمسرة ما في الملف؟”.