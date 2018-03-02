وهاب مستغرباً: «هل هناك سمسرة بالملف؟»

2 مارس, 2018 - 1:50 مساءً المصدر: رصد
وهاب مستغرباً: «هل هناك سمسرة بالملف؟»

ركّز رئيس “حزب التوحيد العربي” ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على “أنّنا نستغرب عدم إعطاء إذن المباشرة لشركة “سيتي بلو” للبدء بجمع ​نفايات​ ​الشوف​ وعالية”، متسائلاً “هل تنتظرون مزيداً من التخريب عبر ​المطامر​ العشوائية، أم هناك سعي لسمسرة ما في الملف؟”.

2 مارس, 2018

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