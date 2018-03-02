الحسيني يعلن ترشحه: «عنوان المواجهة التمثيل الصحيح»

أعلن الرئيس حسين الحسيني ترشحه للانتخابات النيابية.

وتوجه في بيان الى “الإخوة والأخوات في بعلبك وفي الهرمل”، قال فيه: “سوف أكون إلى جانبكم، كما كنت دائما. فهذه مواجهة عنوانها ومتنها تمثيلكم تمثيلا صحيحا، بتعدد جماعاتكم وتعاونها لا بنزاعات منظمة على حسابكم، ولا بدفع أفراد منكم إلى وجاهة زائفة.

فلا التفات إلى هوامش مضللة باسم قضية مقدسة أنتم من أسهم ويسهم الإسهام الكبير في صنعها، ويأتيكم اليوم من يجعلها امتحانا عليكم، بل محنة فيكم ليصرفكم عما هو حق لكم من التمثيل الصحيح لإرادتكم الحرة ولمصالحكم المشروعة.

غدا، سوف أطلب ثقتكم إلى جانب من هم منكم وإليكم، مستجيبا طلب من وجدته صادق التعبير في هذ الطلب.

وكما أبدي استعدادي، في كل وقت، للافساح في المجال أمام غيري ليحل محلي في هذه المواجهة، فإنني أطلب إلى غيري ما أفرضه على نفسي فيفسح في المجال أمام غيره الذي قد يكون الأكثر أو المماثل تأهيلا، في هذا الظرف، للقيام بهذه المهمة.

إنها مهمة واحدة من مهام عديدة علينا القيام بها في هذه الانتخابات وبعد هذه الانتخابات. جنبا إلى جنب. ولا فرق بين من يتقدم بترشيحه وبين من يقدم الدعم. ولا فرق بين من قد يفوز هذه المرة ومن سوف يفوز غدا بالفضل بفوزنا جماعة واحدة في هذه المواجهة.

على هذا الأساس الواضح، أتقدم بترشيحي اليوم”.