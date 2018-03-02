بالصور: افتتاح صالة “سيدر لونج” في مطار بيروت

افتتح وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس ومدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت صالة “سيدر لونج” الجديدة التي تمتدّ على مساحة تزيد عن 3000 متر مربع تتسع لـ450 شخصًا، بتصميم جديد يتكامل مع المسافر المعاصر حيث ان اماكن الجلوس داخل الصالة جرى تحديدها بما يتوافق مع احتياجات كل نوع من انواع الزائرين، كما جرى تزويدها بأحدث الأجهزة الالكترونية المتطورة ومجموعة مفروشات لأرقى المصممين.

وقد أكد الوزير فنيانوس في مؤتمر صحافي أنه بعد “الازدياد المضطرد على صعيد حركة المسافرين، قمنا وبدعم من شركة طيران الشرق الأوسط وعلى نفقتها، بمخطط توجيهي لهذا المطار الذي تم انشاؤه منذ 25 عامًا”. مضيفًا أن “اهتمامنا بتوسيع المطار هو لرفع الخدمات فيه واهتمامنا بشركة طيران الشرق الأوسط، للمحافظة على مستواها الرفيع في خدمة زبائنها وفي خدمة اقتصادنا، لاننا نؤمن بدور هذه الشركة الريادي بحيث يصبح لبنان مقصدًا وممرًا للمسافرين.

وفي كلمة له أشار الحوت الى أن المعدات الجديدة كلّفت 14 مليون دولارًا. وأضاف “نحن مستمرون بالعمل المنتج والناجح وبتطوير الشركة، ومستمرون بتحقيق الانجازات. ونهدي هذا الانجاز اليوم الى كل المعرقلين ونقول لهم: “يعطيكم العافية” فمسيرة الشركة مستمرة، والانجازات مستمرة برعاية معالي وزير الأشغال العامة والنقل، مع حكومة الرئيس سعد الحريري وفي ظل عهد الرئيس العماد ميشال عون”.

“تمتدّ صالة سيدر لاونج الجديدة على مساحة تزيد عن 3000م2 تتسع ل 450 مسافراً. ان مقاربة التصميم الجديد تتكامل مع المسافر المعاصر حيث أن أماكن الجلوس داخل الصالة جرى تحديدها بما يتوافق مع احتياجات كل نوع من أنواع الزائرين (قسم للأفراد، قسم للعائلات، الخ….) كما جرى تزويدها بأحدث الاجهزة الإلكترونية المتطورة وبمجموعة مفروشات لأرقى المصممين.

إن المساحة الحالية تشمل عدة أقسام منها: قسم العائلات، قسم رجال الأعمال، منطقة جلوس عامة، ركن الطعام، قسم المدخنين، منطقة الأطفال، سبا يوفّر خدمات التجميل و العلاج بالتدليك، ومساحة خضراء مشتركة في الوسط تربط جميع الأقسام ببعضها ˛ تعلوها نوافذ في السقف تسمح بمرور فيضٍ من ضوء الشمس الطبيعي. وحرصاً على تلبية متطلبات المسافرين، فان المقاعد مجهزّة بمحطات شحن USB و مآخذ تيار كهربائي power outlet كما أن جميع الأقسام مجهزّة بشاشات العرض المتخصصة الذكية smart technology ، بالإضافة إلى شاشات لعرض حركة الطائرات داخل الصالة. كما توجد شبكة Wi-Fi مجانية. إنّ الصالة مجهزّة بتقنية نظام إضاءة مزوّد بحساساتsensors تستشعر الضوء وتبدّل الإضاءة تلقائياً. تتضمن الصالة الجديدة ركني بوفيه – بار واسعين يمتد كل منها على مساحة 25 متراً مستقيماً. يقدم البوفيه المأكولات الساخنة والباردة على مدار اليوم. كما يمكن تناول المشروبات في 4 أماكن مخصّصة لشرب القهوة وبار عدد (2) لتناول المشروبات الأخرى وهي منتشرة بشكل متواز في الصالة.”



