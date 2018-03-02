ميسي يزور إسرائيل في حزيران

أعلن حساب إسرائيل بالعربى على موقع “تويتر”، استقبال لاعب نادى برشلونة الإسباني ليو ميسى، مع منتخب بلاده فى شهر يونيو المقبل، للعب مباراة ودية مع المنتخب الإسرائيلى، بمناسبة الذكرى الـ 70 لإقامة إسرائيل.

وأشار إلى أن “يعكف ميسي حاليا على تصوير حملة مع اثنان من عارضات الأزياء الإسرائيليات لتسويق هاتف ذكي بتطوير شركة إسرائيلية يمكن الدفع المضمون”.

تستقبل #إسرائيل النجم الكروي ميسي وفريق #الأرجنتين في ال9 من حزيران في مباراة ودية مع #منتخب_إسرائيل في كرة القدم بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال70 لإقامة🇮🇱يعكف ميسي حاليا على تصوير حملة مع 2 من عارضات الأزياء الإسرائيليات لتسويق هاتف ذكي بتطوير شركة إسرائيلية يمكن الدفع المضمون pic.twitter.com/4i8AvygqTa — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2018