قتلت طفلتها خنقاً!

كشف والد “مكسور القلب” أن حبيبته السابقة أرسلت له رسائل سخرية قبل أن تقدم على قتل ابنتهما البالغة من العمر سنتين خنقاً.

وقامت الأم كودي آن جاكسون بقتل طفلتها ماسي هوجان، بعدما انتقل حبيبها السابق بول للعيش في مكان جديد. وكان الثنائي قد انفصل بعد ارتباط دام مدة 3 سنوات.

وقد تحدّث الوالد الحزين للمرة الأولى عن المأساة التي حصلت في تشرين الأول عام 2016، وقال إنه كان يعتقد أن كل شيء على ما يرام عندما أعاد ابنتهما ماسي إلى أمها في ستافوردشاير في انكلترا، حتّى أرسلت له الأم صورة ابنتهما وقالت له إنها كانت تعتقد أنه يستحق صورة أخيرة لها.

ولفت بول أيضاً الى أن جاكسون بعثت له رسائل عدة غاضبة بشأن علاقتهما السابقة، وذلك قبل أن تقدم على فعلتها.

وقد حكم على جاكسون بالسجن مدى الحياة في تموز الماضي بعد ادانتها بالقتل خلال محاكمة في محكمة ستافورد كراون.

