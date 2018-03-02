تطبيق يملكه شقيق سعد الحريري يشغل العالم

فوجئ كثير من مستخدمي هواتف “آيفون” وحواسيب “آيباد” بظهور تطبيق جديد، سرعان ما حقق شعبية كبيرة، وبات الأكثر تحميلا على متجر “App Store”.

وأوضحت مجلة “التايم” الأمريكية أن تطبيق “فيرو” (vero) الجديد يوصف بأنه المنافس الأقوى لموقع نشر الصور الشهير “إنستغرام”.

وشرحت المجلة سر شعبية تطبيق “فيرو”، هو سهولة استخدامه، ووجود إمكانية لمشاركة المحتوى مع مجموعة محددة من الأصدقاء.

كما أنه لا يسمح بعرض الإعلانات، ويعرض المنشورات حسب تسلسلها الزمني، من دون أن يتلاعب بها بخوارزميات مختلفة.

ويمكن تحميل التطبيق أيضا بصورة مجانية من متجر “غوغل بلاي” الخاص بنظام تشغيل “أندرويد”.

ورغم أن التطبيق ظهر للمرة الأولى عام 2015، لكنه ارتقى خلال الأسابيع الماضية إلى مراتب الأكثر تحميلا، بفضل زيادة قاعدة مستخدميه.

كما أعلن تطبيق فيرو أنه لن يسمح بنشر الإعلانات على التطبيق، وبدلاً من ذلك، سيعتمد على نموذج الأعمال القائم على الاشتراكات. ومع ذلك، يُقدم تطبيق فيرو حاليا فرصة لاشتراك مجاني مدى الحياة لأول مليون مستخدم.

مفاجأة الحريري

لكن بالبحث بصورة أكثر تعمقا عن التطبيق، وجد أنه مملوك لشركة صاحبها، أيمن الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، وشقيق رئيس الوزراء اللبناني الحالي، سعد الحريري.

وقال المتحدث باسم فيرو، إن الحريري انتقل من الولايات المتحدة إلى السعودية، بعد حادثة اغتيال والده عام 2005، ورغم أنه غادر السعودية عام 2013، وترك العمل في شركة “أوجيه السعودية”، إلا أنه لا يزال يترأس الشركة التي تدير تطبيق “فيرو”.

وتابع المتحدث في تصريحات خاصة لـ”التايم”:

“نحن محظوظون بتعاوننا مع موهوبين من جميع أنحاء العالم، حيث تعاونا مع شركات تكنولوجية عالمية في روسيا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا الشرقية”.