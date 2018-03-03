المستقبل والمشنوق يباركان لـ “عيتاني”!

برز امس تطور لافت تمثّل في نقل دورية من قوى الأمن الداخلي المقدّم سوزان الحاج حبيش من منزلها في كفرحباب الى التحقيق، حيث كانت موضوعة في تصرّف المدير العام لقوى الأمن الداخلي منذ إقالتها من مركزها كمديرة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في 2 تشرين الأول الماضي.

وأجرت شعبة المعلومات تحقيقاً مع الحاج في مبنى الشعبة على خلفية فَبركة ملف زياد عيتاني، الذي كان أوقف على خلفية التعامل مع اسرائيل، وسيطاول التحقيق أشخاصاً تعاوَنوا على فبركة الملف.

من جهته، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر “تويتر”: “‏كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني. البراءة ليست كافية. الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة والوحيدة. والويل للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يَتخلّ عن عروبته وبَيروتيّته يوماً واحداً”.

من ناحيتها، قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان: “تتداول وسائل الاعلام من وقت لآخر عن توقيفات تقوم بها قوى الامن الداخلي تشمل عسكريين ومدنيين. يهمّ المديرية ان توضح أنها لا ولن تقوم بإصدار بيانات قبل الانتهاء من أي تحقيق يجري بإشراف القضاء المختص”.

من جهته، قال الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري عبر “تويتر”: “مبروك للوطن ولزياد عيتاني تبيان براءته الكاملة… إسمح لي زياد أن أهنئك على صبرك وإيمانك، وآسف عَلامَ عانَيته على غير حق. لكن كما قال الإمام علي رضي الله عنه: “مَن صارع الحق صرعه”. مبروك”.