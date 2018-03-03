تحذير من سيارات مفخخة في دمشق!

مع تزايد حدة التصعيد في الغوطة الشرقية، يتخوف مواطنو العاصمة السورية دمشق من تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة تأتي كرد فعل انتقامي من قبل الميليشيات المسلحة في الغوطة على إصرار الجيش السوري استعادة السيطرة على المنطقة.

حيث تناقل نشطاء عن مصدر أمني حديثه عن معلومات تشير لوجود عدة سيارات مفخخة في العاصمة السورية تم احباط دخولها واكتشافها قبل أن تنفذ تفجيراتها الانتحارية.

ولم يتثنى للحدث نيوز التحقق من صحة المعلومات، إلا أن النشطاء أكدوا الأمر وقالوا إن الحذر واجب في ظل تصاعد الأحداث.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز