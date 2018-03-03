الجيش التركي يسيطر على راجو بعفرين

أعلن الجيش التركي اليوم السبت سيطرته على مركز ناحية راجو في منطقة عفرين في إطار عملية “غصن الزيتون” العسكرية التي يشنها ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال غربي سوريا.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن قوات الجيش التركي وعناصر ما يسمى بـ”الجيش السوري الحر”، سيطرت على قريتي رمادية وحميلك في ناحية جنديرس جنوب غربي عفرين، وأن الاشتباكات مستمرة في مناطق مختلفة.

ولفتت الوكالة إلى أنه بالسيطرة على القريتين، ارتفع عدد المناطق التي تخضع للجيش التركي في إطار “غصن الزيتون”، إلى 122 بينها ناحية واحدة، و93 قرية، و6 مزارع، و21 جبلا وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة”.

وفي سياق متصل، ذكرت الأركان التركية اليوم أن “القوات المشاركة في “غصن الزيتون”، تمكنت من تحييد 2434 مسلحا منذ انطلاق العملية التركية” في عفرين.

وأشارت إلى “استمرار عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم داعش في عفرين”.

وتجري تركيا منذ الـ20 من يناير الماضي وبالتعاون مع ما يسمى بـ “الجيش السوري الحر” عملية “غصن الزيتون” ضد مسلحين أكراد في عفرين.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بالاتساق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.