نجوى كرم تحصد النجاحات وجمهورها مرتاح جداً!

ماتزال شمس الغنية اللبنانية “نجوى كرم” تحصد نجاحات حفلاتها وآخرها الحفلة التي أضاءت بها سماء ديترويت بولاية ميشغان الأميركية، والتي شهدت حضورا جماهيريا حاشدا، بينما صدحت حنجرة الفنانة كرم بباقة من أجمل أغانيها.

حفلات الفنانة كرم لن تتوقف هنا إذ ستتابعها في كالجرى بكندا، ثم في الشارقة 9 اذار، كما ستحيي حفلا فنيا في مهرجان طابا هيتس للموسيقى يوم 7 نيسان.

وانطلاقا من زخم برنامجها الفني فإن جمهور الفنانة كرم لن يجد صعوبة بالاستمتاع بحفلاتها، تماما كما لا يجد متابعوها أي صعوبة في متابعة أخبارها عبر صفحتها الرسمية في تويتر والتي تحظى بتفاعل كبير فيما بين شمس الغنية وجمهورها.

ويؤكد كل زملاء الفنانة وجمهورها بأنها إنسانة تلقائية مرحة ومتواضعة وتتعامل مع معجبيها بكل رقي على خلاف كثير من باقي الفنانات.