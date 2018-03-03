جنبلاط يغرد حول قضية عيتاني ثم يحذف تغريدته

علّق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على جديد قضية زياد عيتاني، قائلا عير حسابه الخاص على تويتر: “لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من احد فوض الوزير بالتحدث بإسمهم .على السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط”.

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد غرد ليل امس معتذرا باسمه وباسم اللبنانيين من عيتاني: “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني.”

لاحقاً, حذف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط التغريدة التي توجه بها الى المشنوق عن حسابه الخاص تويتر، والتي جاء فيها: “لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من احد فوض الوزير بالتحدث بإسمهم .على السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط”.