الحريري يدعو لسحب قضية عيتاني من التجاذبات

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري: “تأكيدا على وضع الامور في نصابها الحقيقي، يدعو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والاعلامي، والتوقف عن استغلالها لاغراض تسيء الى دور القضاء والاجهزة الامنية المختصة.

إن هذه القضية في عهدة الاجهزة القضائية والامنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقا للقوانين بعيدا من أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز امن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في اجراء التحقيقات اللازمة استنادا للمعلومات التي تكونت بين يديه. وهو ما تقوم به حاليا قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة.

ان مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء، الذي يملك منفردا حق البت فيها وتوجيه الجهة الامنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس امور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني واجهزة الدولة الامنية”.