هل ترحل “الموناليزا” عن “اللوفر” !

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسن، عن إمكانية نقل (الموناليزا) لوحة ليوناردو دافنشي من متحف اللوفر إلى مدينة لانس الفرنسية.

وقالت نيسن لمحطة (الإذاعة الاوربية 1)، “إن إدارة متحف اللوفر تدرس بجدية إمكانية نقل هذه اللوحة إلى فرع متحف اللوفر في مدينة لانس”.

وأضافت الوزيرة في حديثها للإذاعة المذكورة، أنها ستبحث موضوع نقل لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة مع جان لوك مارتينيز مدير اللوفر.

يذكر أن عمدة مدينة لانس سيلفيان روبرت، كان قد بعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب منه المساعدة في تسهيل استقدام (الموناليزا) إلى فرع اللوفر في مدينته. وهذا الخبر قد أثار رود فعل مختلفة بين مؤيدي ورافضي انتقال اللوحة الأكثر شهرة في العالم من مقرها الذي لم تبرحه منذ عام 1974 في متحف اللوفر بباريس.