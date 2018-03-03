باسيل: لا نجلب إلا الخير للوطن

أكّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ “كل معنى التيار الوطني الحر يتجسد في كل ما فعله الوزير بيار رفول في حياته هو الذي لا يطلب شيئا الا انتصار قضيته”.

وأشار باسيل خلال زيارة قام بها لمنطقة مزيارة إلى أنّ “هذه البلدة اعطت لبنان الكثير في الداخل وفي الاغتراب”.

وقال إنّ “اعادة الروح للانتشار اللبناني مصدر قوة للبنان والنجاحات بدل ان تكون فردية يجب ان يكون لها اطار لبناني جامع”، موضحًا أنّ ” في هذه الانتخابات يشارك المنتشرون للمرة الاولى من الخارج وفي الدورة المقبلة سيكون هناك ستة نواب مخصصين لهم”.



وعن انجازات التيار الوطني الحرّ، لفت باسيل إلى أنّ “اهم ما حققه التيار الوطني الحر في السنوات الاخيرة انه استعاد اكثر من نصف الوطن الى الوطن وهكذا قوي الوطن وعادت مساحته لبنان وحدوده العالم”.

ولفت إلى أنّ “التيار يستعيد حضوره في قضاء زغرتا كما في كل لبنان كمشروع لبناني صرف وهذا ما نقوله لرفاقنا هنا”، مضيفًا أنّه “من هنا نستذكر معكم شهداء زغرتا وكل لبنان الوزير طوني فرنجية والرئيس رينيه معوض”.

وشدّد على أنّنا “نريد جميع اللبنانيين في مشروع الدولة وان يكون انتماؤهم اليها قبل اي انتماء آخر وهذا ما يجمعنا مهما كانت المواقف السياسية ولاسيما في هذه المرحلة”، لافتًا إلى أنّه “ليس هناك ما يبرر لغة العنف بدل الحوار واللبنانيون يجب ان يطمئنوا اننا لا نجلب الا الخير للوطن”.