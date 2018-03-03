الأحدب: ظهر الحق وأزيل الظلم عن زياد عيتاني

غرد رئيس “لقاء الاعتدال المدني” النائب السابق مصباح الأحدب، عبر “تويتر”، قائلا “ها قد ظهر الحق وأزيل الظلم عن زياد عيتاني، وهنا لا يسعنا الا أن نتذكر موقوفي طرابلس الأبرياء والمنسيين منذ زمن. فكلما صدر حكم بالبراءة لأحد منهم بعد سنوات من سجنه ظلما، نذكر بضرورة محاسبة من حرضهم ثم استغلهم وباعهم، وكلنا ثقة أن الناس لن تنسى والحساب آت. “,

ها قد ظهر الحق وأزيل الظلم عن زياد عيتاني، وهنا لا يسعنا الا أن نتذكر موقوفي طرابلس الأبرياء والمنسيين منذ زمن.

فكلما صدر حكم بالبراءة لأحد منهم بعد سنوات من سجنه ظلما، نذكر بضرورة محاسبة من حرضهم ثم استغلهم وباعهم، وكلنا ثقة أن الناس لن تنسى والحساب آت. #زياد_عيتاني — Misbah Ahdab (@MisbahAhdab) March 3, 2018