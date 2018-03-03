الأحدب: ظهر الحق وأزيل الظلم عن زياد عيتاني

3 مارس, 2018 - 6:47 مساءً المصدر: وكالات
الأحدب: ظهر الحق وأزيل الظلم عن زياد عيتاني

غرد رئيس “لقاء الاعتدال المدني” النائب السابق مصباح الأحدب، عبر “تويتر”، قائلا “ها قد ظهر الحق وأزيل الظلم عن زياد عيتاني، وهنا لا يسعنا الا أن نتذكر موقوفي طرابلس الأبرياء والمنسيين منذ زمن. فكلما صدر حكم بالبراءة لأحد منهم بعد سنوات من سجنه ظلما، نذكر بضرورة محاسبة من حرضهم ثم استغلهم وباعهم، وكلنا ثقة أن الناس لن تنسى والحساب آت. “,

 

3 مارس, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل