السماح باستخدام اول لقاح لعلاج السرطان!

وافقت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة على استعمال اول لقاح لعلاج السرطان Provenge أو Sipuleucel-T الذي يُستخدم على جهاز المناعة الذاتية للمريض لمهاجمة الخلايا السرطانية.

وتمت الموافقة لاستخدام اللقاح على بعض الرجال المصابين بسرطان البروستاتا. وشرح طبيب المناعة ضد الأمراض السرطانية في مركز ميموريال سلون كيتيرينغ للسرطان في نيويورك، ديميتري زامارين، آلية عمل اللقاح، فقال: “في حالة السرطان، تهدف مختلف استراتيجيات اللقاحات إلى تعريف الجهاز المناعي على بروتين، يُعرّف بمولّد الضد، أو جزء من البروتين الذي يتواجد على سطح الخلايا السرطانية وليس الخلايا العادية،” مضيفاً: “ومن خلال استهداف البروتينات، يمكن للجهاز المناعي القضاء على الخلايا السرطانية بالتحديد والقضاء على خلايا السرطان مع ترك الخلايا الطبيعية سليمة”. بحسب ما نقلت cnn.

وقال العضو المساعد في قسم الأبحاث السريرية في مركز فريد هوتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل، الطبيب سيث بولاك: “من خلال هذا النهج، سيكون لدى أي مريض بالسرطان لقاحات مخصصة لعلاج أو منع عودة السرطان.”