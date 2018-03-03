باسيل في قصر الرئيس رينيه معوض

التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السيدة نايلة رينيه معوض في قصر الرئيس الشهيد رينيه معوض مع الوزير بيار رفول وبحضور النائب السابق جواد بولس ومنسق القضاء في التيار وفاعليات أخرى، وكوادر من حركة الإستقلال.

وعلّق على هذه الزيارة عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “للزيارة معناها وللدار تاريخها وللعائلة تضحياتها…”

زيارة للسيدة نايلة رينيه معوض في قصر الرئيس الشهيد رينيه معوض مع الوزير بيار رفول وبحضور النائب السابق جواد بولس ومنسق القضاء في التيار وفاعليات. للزيارة معناها وللدار تاريخها وللعائلة تضحياتها… pic.twitter.com/6jLzjFOc8j — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 3, 2018