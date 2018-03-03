تيمور جنبلاط التقى وفودا شعبية في المختارة

التقى تيمور جنبلاط، في قصر المختارة اليوم، وفودا شعبية من مختلف المناطق، عرضت معه قضاياها المختلفة ومطالبها الاجتماعية، تقدمها رجال دين وفاعليات ووجهاء ومجالس بلدية واختيارية، في حضور النواب اكرم شهيب، ايلي عون، علاء ترو ووائل ابو فاعور، والمرشحين عن دائرتي الشوف الدكتور بلال عبد الله وبعبدا مفوض الداخلية في “الحزب التقدمي الاشتراكي” هادي ابو الحسن.

واستهل جنبلاط نشاطه بلقاء وفد كبير من الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، عرض معه مسألة عدم اقرار ملف التفرغ، طالبا تدخله “لتحقيق هذا المطلب”.

ومن زواره وفد من تجمع سيدات عين دارة عرض انطلاقة نشاطاته وطلب رعايته ودعمه المشاريع المقترحة للمرحلة المقبلة، وفد مشترك من هيئة سيدات انماء كفرنبرخ وجمعية “سيدات ناشطات” في منطقة الجرد، بحث معه في تطوير المستوصف الصحي في كفرنبرخ وتفعيل التعاون النسائي في منطقة الجرد، وفد من هيئة سيدات بريح الشوف شكره على دعمه وطلب رعايته لنشاط صباحي في 31 الجاري يعود ريعه لانشاء صالة لبيت البلدة ووفد برئاسة رئيسة بلدية كفرنبرخ وسام الغضبان التي سلمته كتاب شكر لمساهمته في شراء قطعة ارض في البلدة ووهبها لصالح انشاء مدافن عليها، لانهاء ذيول مشكلة حصلت بهذا الخصوص.

من زوار المختارة أيضا وفد من العائلات في بلدة اغميد ضم مشايخ وفاعليات لشكره على عنايته بامور متصلة بأبناء البلدة، وفد شبابي من عائلة زين الدين في بطمة من القاطنين في مدينة عاليه لشكره وقوفه الى جانب قضاياهم ورعايته الدائمة، وتحدث باسمه الشيخ عدنان زين الدين، وفد من بلدة عين وزين ضم المجلس البلدي والاهالي لشكره على ايلائه قضايا متصلة بإحدى العائلات اهتماما وعناية، وفد كبير من عائلة الفطايري في الجديدة- بقعاتا تحدث باسمه رئيس البلدية هشام الفطايري، مقدرا له رعايته امورا تعنى بأبناء العائلة والبلدة ووفد من عائلة عزام في عين زحلتا اطلعه على امور متصلة بالعائلة.

كما التقى جنبلاط رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا مع وفد من المنطقة لعرض مواضيع متصلة بالبلدة، وفدا من جمعية “لانس” المتخصصة بعناية كبار السن طلبت رعايته انطلاقتها، وفدا من مفوضية الشباب والرياضة في الشوف طلبت رعايته الاحتفال الرياضي في 16 الجاري في قاعة مؤسسة العرفان التوحيدية في السمقانية ووفدا شبابيا مع منظمة الشباب التقدمي في بلدة عيتات.

كذلك استمع جنبلاط الى مطالب عدد كبير من المجالس البلدية والاتحادات البلدية في مناطق عدة، وتلقى سلسلة مراجعات من وفود حزبية وجمعيات واندية ومواطنين.