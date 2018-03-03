عروسان يحتفلان بزفافهما داخل “سوبر ماركت”

لم يمثل المكان عائقا أمامهما، قررا أن يفعلا شيئا مختلفا وغير تقليدي يشعرهما بالسعادة، في تقليد غريب وجديد، قرر عروسان الخروج عن المألوف وأن يقيما حفل زفافهما في أحد متاجر “السوبر ماركت”.

اختار العروسان روس وجاكلين أرونسون فرع “هول فوود” سوبر ماركت، المتواجد في تشابل هيل، في ولاية كارولينا الشمالية أن يحتفلا بزفافهما فيه، وذلك لقضائهما الكثير من أوقاتهما في فرع المتجر بمدينة نيويورك الأمريكية.

وكان قد سبق لهما كما ذكر برنامج “توداي” الأمريكي، الاحتفال بخطبتهما في نفس فرع “السوبر ماركت”، في كارولينا الشمالية، في شهر فبراير 2017، وكان ذلك في قسم بيع الزهور.

وساعد موظف في “هول فوودز” العروسين على ترتيب حفل زفاف غير تقليدي لهما، فتم تزيين مخزن الأطعمة كله بديكورات رومانسية.

وأكد العروسان أنهما أحبا أن يحتفلا بزواجهما، بداخل مكان اعتادا أن يذهبا إليه باستمرار.