أولى نتائج “التحرك السعودي” على لبنان

أفادت مصادر رسمية في بيروت لصحيفة “الحياة”، بأن “زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للسعودية تمت في إطار حرصها على دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ومواصلة لبنان سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية”.
وأوضحت أن “أولى نتائج التحرك السعودي في اتجاه لبنان، وزيارة الحريري الرياض، تأكيد المسؤولين هناك للحريري أن السعودية ستحضر عبر ممثلين لها مؤتمرات الدعم للبنان التي تُعقد في روما، لمساندة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية منتصف الشهر الحالي، وفي باريس لدعم الاقتصاد في السادس من الشهر المقبل، إضافة الى مؤتمر بروكسيل المتعلق بمساعدة النازحين السوريين”.