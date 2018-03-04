أولى نتائج “التحرك السعودي” على لبنان

أفادت مصادر رسمية في ​بيروت​ لصحيفة “الحياة”، بأن “زيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ للسعودية تمت في إطار حرصها على دعم ​الدولة اللبنانية​ ومؤسساتها الشرعية ومواصلة لبنان ​سياسة النأي بالنفس​ عن الصراعات الإقليمية”.

وأوضحت أن “أولى نتائج التحرك السعودي في اتجاه لبنان، وزيارة الحريري ​الرياض​، تأكيد المسؤولين هناك للحريري أن ​السعودية​ ستحضر عبر ممثلين لها مؤتمرات الدعم للبنان التي تُعقد في روما، لمساندة ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ اللبنانية منتصف الشهر الحالي، وفي ​باريس​ لدعم ​الاقتصاد​ في السادس من الشهر المقبل، إضافة الى مؤتمر ​بروكسيل​ المتعلق بمساعدة النازحين السوريين”.