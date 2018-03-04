انطلاق مناورات «جونيير كوبرا» في الأراضي المحتلة

تبدأ اليوم في الأراضي المحتلة، مناورات عسكرية كبيرة تحت مسمّى “جونيبر كوبرا” التي يشارك فيها الجيش الأمريكي، للارتقاء بأداء قوات الجانبين في التصدي للتهديد الصاروخي “النابع من إيران و”حزب الله” اللبناني”. حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي “مكان” أمس السبت.

وذكرت الهيئة أن الولايات المتحدة ستشارك بـ2500 جندي، ينضمون إلى 2000 آخرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناورات التي وصفتها بـ”الكبرى”.

وتستهدف المناورات التي ستستمر حتى منتصف الشهر الجاري، التدرب على استخدام منظومات الدفاع الجوي “حيتس” و”القبة الحديدية” و”مقلاع داوود” و”باتريوت”.

ويرى المراقبون، أن هذه المناورات تأتي في إطار تصعيد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل، وإيران و”حزب الله”، حول حرب محتملة تتبادل الأطراف المذكورة الاتهامات بالتخطيط لها.

وبالتوازي مع هذه المناورات، تجري اليوم الشرطة والجيش الإسرائيليان تدريبات تستمر 4 أيام في الجليل الأسفل ومرج يزراعيل.