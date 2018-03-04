كنعان يعلق على قضية “عيتاني – الحاج”

اعتبر النائب ابراهيم كنعان ان الأحكام بالاتهام والبراءة للمقدم سوزان الحاج والفنان زياد عيتاني صدرت من الاعلام وبعض الرأي العام قبل ان يبدأ القضاء تحقيقه في الملف.. انما نحن في دولة لها قانون واصول يجب ان تحترم وتقاذف الفضائح واستباق القضاء مسألة غير مقبولة.

وتابع كنعان في حديث لـ”صوت لبنان (93.3)” فليترك التحقيق ليأخذ مجراه في قضية المقدم الحاج وزياد عيتاني من دون ادخال الملف في الزواريب الانتخابية والحملات المختلفة.

وفي ما خص الانتخابات المقبلة أكد كنعان أن التيار الوطني الحر هو الوحيد الذي مرّ بالانتخابات التمهيدية والاستطلاعات لاختيار مرشحيه للاستحقاق النيابي، مضيفاً: “ترشيحاتنا خاضعة للتحالفات”.

ورأى كنعان أن التحالفات المتناقضة بين أحزاب لا تلتقي على المشروع غير مقبولة بالنسبة إليه لان الاتيان بنواب من خلال تحالفات هجينة تفترق بعد الانتخابات امر غير صحي وغير سليم.

وشدد على أن لبنان خاضع لتأثيرات إقليمية ودولية، لكنه اثبت رئيساً وشعباً ودولة انه حرّ.. وقال: “نحن من بيئة تلتقي الجميع وتحافظ على موقفها المبدئي والواضح والسيادي”.

وأردف: “رئيس الحكومة سعد الحريري مرّ بتجارب عدة وايقن أن الوحدة الداخلية هي الضمانة للجميع على رغم التباينات في هذا الملف وذاك واعوّل على هذه القناعة لديه”.

وأكد كنعان أن القرار اللبناني الحرّ ليس شعاراً بل ممارسة تكون برفض أي تأثير خارجي سلبي في الشأن اللبناني لأن المصلحة الوطنية تعلو على أي مصلحة أخرى.

وأضاف: “يمكن للإنسان ان يكون حرا في السجن وعبداً في القصر ونحن من مدرسة نفيت ونكّل بها على مدى 15 عاماً وبقيت على مبادئها بالحرية والسيادة والاستقلال”.