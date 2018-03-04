ملياردير إماراتي يدعو إلى السلام مع إسرائيل

دعا رجل الأعمال الإماراتي الملياردير خلف الحبتور، إلى توقف العرب عن رفض مشاركة الإسرائيليين في المناسبات الرياضية التي تنظم في الدول العربية.

وكتب في تغريدة على “تويتر”، “يجب علينا كعرب ألا نرفض مشاركة الشباب الإسرائيليين في الأحداث الرياضية في منطقتنا”.

وأضاف، “إسرائيل موجودة، وهذا واقع علينا أن نتعامل معه”.

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وأكد الحبتور، أن على العرب، في حال كانوا يرغبون في السلام فعليهم أن يبرهنوا ذلك، وأن يكفوا عن إطلاق دعوات رفض متعصبة لا تؤدي سوى إلى تأجيج الكراهية.

ورأى رجل الأعمال الإماراتي، أنه يتعين التكلم بعقل الحاضر وعدم الاكتراث لكلام المنافقين والدجالين.

ويعتبر الحبتور من الشخصيات البارزة في الإمارات، ويتمتع بحضور لدى الأوساط السياسية الحاكمة في أبو ظبي.