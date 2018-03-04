عصابة لسرقة محلات تحويل الأموال بقبضة “المعلومات”

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من داخل محلات تحويل الأموال “OMT”، بواسطة الكسر والخلع من قبل مجهولين ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

على الأثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية الفاعلين، ومن خلال المتابعة الحثيثة، تبين أن عمليات السرقة المذكورة تقوم بتنفيذها أكثر من عصابة.

وقد تم تحديد هوية أفراد إحدى هذه العصابات، وهم كل من اللبنانيين: م. ش. (مواليد 1996)، م. د. (مواليد عام 1999) وخ. د. (مواليد عام 1991).

بتاريخ 23/2/2018، وبنتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت قوة خاصة من هذه الشعبة المشتبه به الأول في إحدى المستشفيات في مدينة بيروت. وبتفتيش منزله الكائن في محلة الجية، ضبط بداخله مسدس وبندقية حربية و/630/ غ من مادة حشيشة الكيف، ميزان رقمي، اكياس نايلون فارغة لتوضيب المخدرات، عدد من الهواتف الخليوية المسروقة وخناجر حربية وبطاقات تشريج انترنت.

وبالتزامن، اوقفت الآخرين في منزلهما الكائن في محلة فردان، وضبطت بداخله كمية من حشيشة الكيف موضبة داخل 12 كيساً من النايلون صغيرة الحجم و3 بطاقات تعبئة انترنت مسروقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة سرقة، واقدامهم على سرقة محل تحويل أموال “OMT” في محلة تلة الخياط بتاريخ 21/2/2018 مستخدمين آلية نوع “غولف” لون اسود عائدة لـ (م. ش.)، تم ضبطها.

إضافة الى تعاطيهم المخدرات، وقيامهم بعدة عمليات سرقة منها:

– محل لبيع الهواتف الخلوية في محلة الحدث / السان تريز، محل “OMT” في محلة الليلكي.

أودع الموقوفون القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين بقضايا السرقة المذكورة”.