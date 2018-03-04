فريد الخازن أعلن ترشحه: كسروان سيدة لبنان

أعلن ​فريد هيكل الخازن​ ترشحه للانتخابات النيابية عن قضاء ​كسروان​، متوجها الى أهال ​القضاء​ قائلا: “أنتم اليوم ضحية اهمال السلطة المتراكم سنة بعد سنة، السلطة أمعنت في ظلمكم ولم تفلح الا في الوعود الفارغة، حرموكم من دوركم الوطني ومن الانماء ومن وزير في الدولة، وفي الانتخابات لم يختاروا رئيسا للائحة من كسروان”، مشيرا الى أن “كسروان الفتوح جبيل، أعطتهم قلبها فأعطوها ظهرها، لم يجاملوها بزيارة، وهي بولائها أتت ب​رئاسة الجمهورية​. كسروان ​سيدة لبنان​، حامية ​البطريركية المارونية​، كسروان ​يسوع الملك​ والاصالة والتاريخ، حصدوا أصواتها ثم تاجروا بها في سوق الكراسي”.

وفي مؤتمر صحافي، قال الخازن: “عام 2005 قالوا لكم أتركوا مرجعياتكم الطبيعية وأقفلوا البيوتات السياسية لأنها تريد زبائنية، أما قوى الاصلاح والتغيير وعددتكم ببناء الدولة والمؤسسات وبعد 13 عاما اكتشفنا أن هذه العبارات بقيت حبرا على الورق وأنهم قضوا على ما تبقى من مؤسسات الدولة”، مضيفا: “استباحوا المال العام وزادوا ​الفساد​ والمصالح الشخصية تتحقق على حساب الخزينة والمال العام والصفقات التي حاولوا تمريرها ببدءا ب​باخرة فاطمة غول​ و​سد جنة​،”.

ولفت الى “أنهميريدون تلزيم المشاريع خارج ادارة المناقصات ولم يقيموا وزنا ل​مجلس شورى الدولة​ وحولوا البلاد الى مزرعة ونصبوا أنفسهم أةوياء عليها”، معتبرا أن “الهم الوحيد لبعضهم هو الاثراء غير المشروع”.