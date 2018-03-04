“ياسين جابر” يشكر “بري”

شكر النائب ياسين جابر لرئيس مجلس النواب نبيه بري “ثقته وإعادة ترشيحي على لائحة التنمية والتحرير للانتخابات النيابية في 6 أيار عن قضاء النبطية – دائرة الجنوب الثالثة”، مؤكدا انه سيكون “وفيا للجنوب وأهله ولنهج الامام السيد موسى الصدر وحامل أمانته الرئيس بري وللشرفاء من أهل الجنوب والنبطية الذين أثبتوا في كل الاستحقاقات المفصلية، أنهم يتمتعون بوعي كبير وحرص على المصلحة الوطنية العليا من خلال اختيارهم للأكفأ والأقدر على خدمة أهله وشعبه”.

وقال خلال لقائه وفودا أمت منزله في النبطية لتأييد إعادة ترشيحه: “بعد اطلاق الماكينة الانتخابية لحركة “أمل” في قضاء النبطية، نقدر الجهود التي سيقومون بها ونشكرهم على ثقتهم، وعملهم سيؤدي باذن الله الى فوز اللائحة المتحالفة مع “حزب الله”. هذا التحالف تدعيم الانتصارات التي تحققت على العدو الاسرائيلي والارهاب التكفيري وصونها من كل المؤامرات والرياح العاتية التي تهب على لبنان”.

أضاف: “الانتخابات مظهر من مظاهر الديموقراطية، وأهل الجنوب أثبتوا انهم رواد الديموقراطية بكل معانيها، والتحالف بين الحركة والحزب سيحقق نتائج باهرة في الانتخابات، هي بالطبع لاجل الوطن. برنامجنا في الكتلة هو ما أعلنه الرئيس بري يوم أعلن أسماء مرشحيها، وسنحافظ على السلم الاهلي والاستقرار والوحدة الوطنية من خلال الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها وفي الطليعة الجيش والقوى الامنية التي صنعت انتصارات على الارهاب التكفيري وتمكنت مع المقاومة من طردها الى خارج الحدود”.

وختم: “نوجه التحية للجيش الذي يملك اوامر بالتصدي للعدو الاسرائيلي ان قرر الاعتداء مجددا على السيادة والحدود اللبنانية، والموقف اللبناني الرسمي المتمسك بالحقوق في البحر والنفط والبر هو موقف لبناني متميز يوازي معادلة الردع التي صنعتها المقاومة ولا تزال ممسكة بها الى اليوم”.