ماسر الصورة التي ألهبت مشاعر جمهور نجوى كرم؟

303 ريتويت و588 تعبير عن إعجاب، هذا ماحصلت عليه صورة شمس الغنية اللبنانية “نجوى كرم” عقب نشرها لصورة فاتنة لها، تميزت بتسريحة شعر طبيعية بببيونة بسيطة وفستان أحمر جلناري.

وانهالت التعليقات على الصورة من شتى أنحاء العالم والدول العربية، كلها تعبر عن جمال الفنانة وبساطة إطلالتها الفاتنة، حيث قال أحد المعجبين: “تُقبر قلبي متّل اللعبة مافي احلاْ من جَمالا”، وأضاف آخر: “عندك خبر؟ شو حلوة إنتي؟”، وقال ثالث: “مـش عـم تـزِّبـطـ مـعي..آعـشـق غيـرك لَآ وٌآلَلَهّ بـعـرف بـآنكـ سـآكني..عـآيـش بروٌحي مـجنني وٌجــوٌآ حـبكـ آســرنــيــ وٌعــمــ كـآآآآآبــر رغــم آلَقسـوٌهّ آلَي بـقـلَبكـ رآلَتـعـبـ آلَي مـرآفــقـ دٍربـكـ…وٌآلَبـعـدٍ آلَي عـشـتـهّ بقـربـكـ..آنـــآ صـآآآآبـر..”.

وأضاف أحدهم: “تلك الابتسامة ، مثل لافتة تقول لقلبي: أنت فى أمان”، وكان لافتاً تعليق أحد المعجبين حيث قال: “انتِ الأولى وانتِ الأحلى مهما كِتروا الناس”.