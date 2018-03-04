هذا مايفعله مسلحو الغوطة أثناء ساعات التهدئة!

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا اليوم الأحد، أن المسلحين في الغوطة الشرقية فرضوا حظر التجول على المدنيين خلال ساعات الهدنة المعلنة من الـ9 صباحا وحتى الـ2 من بعد الظهر يوميا.

وقال فلاديمير زولوتوخين المتحدث باسم المركز للصحفيين: “وفقا للمعلومات التي وردتنا من الجانب السوري، فقد فرض مسلحو الزمر المسلحة في الغوطة الشرقية حظر تجول المدنيين خلال ساعات الهدنة، تحت طائلة العقاب العلني لمن يخالف أحكامهم”.

ووفقا لزولوتوخين فإن المسلحين منعوا الاجتماعات وحظروا على السكان التوجه إلى المعبر الآمن المعلن لإجلاء المدنيين. وأشار إلى أنه لم يخرج سوى طفلين من المناطق المحاصرة خلال الـ5 أيام الماضية من الهدنة الإنسانية.

ولم يسفر إعلان هدنة الـ5 ساعات في الأيام الماضية عن نتائج تذكر، إذ استمر المسلحون في احتجاز المدنيين وترهيبهم ومنعهم من المغادرة متخذين منهم دروعا بشرية لعرقلة جهود الجيش السوري لتطهير الغوطة من الجماعات المسلحة.