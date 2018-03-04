مصدر عسكري سوري يعلق على عملية الغوطة

صرح مصدر عسكري سوري بمايلي:

رداً على أعمال التنظيمات الإرهابية في استهداف المدنيين في أحياء دمشق وريفها ومواقع قواتنا المسلحة برمايات الهاون وأعمال القنص قامت وحدات من قواتنا المسلحة خلال اليومين الماضيين وخارج أوقات الهدنة المحددة بتوجيه ضربات بالنار والقوات على مقرات ومناطق تواجد الإرهابيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق, واستعادت السيطرة على أوتايا ــ حوش الصالحية ــ حوش خرابو ـ النشابية ــ حزرما ــ كتيبة الدفاع الجوي ــ فوج النقل ــ مزارع العب ــ بيت نايم.

وأضاف المصدر: تقدمت قواتنا على أكثر من اتجاه وطهرت العديد من المزارع والبلدات على اتجاه حرستا ودوما وحتى الآن تم تطهير الكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، كما تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير عددٍ من المقرات والخنادق والأنفاق والتحصينات والعتاد للمجموعات الإرهابية.

وختم: في نفس الوقت الذي يتم فيه استهداف الإرهابيين يواصل الجيش العربي السوري تأمين الممر الإنساني لخروج المدنيين الذين تتخذهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية وذلك حفاظاً على حياتهم وتأمين سلامتهم.

ويجري التحضير لإيصال المعونات الغذائية للسكان المدنيين في مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق.