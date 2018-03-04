“بيّ الكل” يحقق حلم نادين الراسي؟!

التقت النجمة نادين الراسي مع عائلتها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ونشرت نادين مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، تظهر فيها مع أولادها والرئيس عون.

وأرفقت الصور بمقطع كتبت فيه: “كنت في العاشرة من عمري عندما كنت أقف أمام باب قصر الجمهوري في بعبدا إيماناً بي بمستقبل لبناني لطالما حلمنا به، حلمي لم ينتهِ بل أكملوه أولادي مارك (٢١ عاماً) مارسيل (١٠ سنوات) وكارل (٧ سنوات) عندما أصرّوا على مقابلة فخامة الرئيس ميشال عون الذي تعامل معهم كأولاده وجعل من حلمهم حقيقة وعاشوا عهد “بيّ الكل” بكل فخر وحب.. العماد ميشال عون فخامة الاسم تكفي”.

ولاقت صور وكلمات كبير انتشارا واسعا بين جمهورها الذي تفاعل معها من خلال التعليقات.