عون : لضرورة عدم التعرض لأسراب الطيور المهاجرة

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي: مع حلول موسم الطيور المهاجرة، لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ضرورة عدم التعرض لاسراب الطيور التي بدأت تعبر سماء لبنان هذه الايام، والتي يتوقع ان يزداد عددها تباعا.

وطلب الرئيس عون الى الاجهزة اللبنانية المختصة اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع اطلاق النار على اسراب الطيور ومعاقبة المخالفين وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

وقال الرئيس عون:”لنجعل لبنان ممرا آمنا للطيور المهاجرة المحرم صيدها، والتي تعمل البشرية بأسرها على حمايتها لانها ثروة عالمية لا يملكها احد اذ هي ملك الجميع”.

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