معن الأسعد أحيا ذكرى مؤسس التيار

أحيا الأمين العام لــ “التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد الذكرى السابعة لمؤسس التيار عدنان الأسعد في احتفال أقيم في دارته في العاقبية، حضره العميد محمد سرور ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الفاعليات.

وألقى الأسعد كلمة أكد فيها “التزام نهج المؤسس، نهج الثبات على المواقف وعدم المساس بها مهما تجملت المغريات او اشتدت المصاعب”. وقال: “السلطة الحاكمة فصلت قانون الانتخاب على مقاسها وبما يخدم مصالحها، وهو لا يمثل آمال وطموحات اللبنانيين أو القوى السياسية المستقلة من خارج السلطة. وفي المقابل، على القوى المعارضة أن تكون بناءة وترفع شعار مصلحة المواطن قبل المصلحة الشخصية”.

أضاف: “لأن التيار الأسعدي رفع شعار الندية في التحالف والرقي في الخصومة والابتعاد عن سياسة البغضاء والحقد والتفرقة، نعلن عدم خوض الاستحقاق الانتخابي، طالبا من المتنافسين الابتعاد عن الخطابات الهابطة والمحرضة وخوض معركة نظيفة تثبت أن أهالي جبل عامل هم مثال الرقي”.

واتهم “السلطة السياسية الحاكمة منذ العام 1992 بالعجز والفشل في ادارة شؤون البلاد والعباد واغراق اللبنانيين بالحرمان ووحول الطائفية والمذهبية والديون، ولا أمل من سلطة لم تنجح في معالجة ازمة النفايات، وتبين أن نفط لبنان الحقيقي هو الزبالة التي تفوق كلفة جمعها الالماس والذهب”.

وأكد “خيار التيار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.