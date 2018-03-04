اللقاء الأسبوعي للأحزاب في طرابلس

عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية، لقاءه الأسبوعي في مقر منفذية الحزب السوري القومي الإجتماعي في طرابلس، ورحب المجتمعون بترشيح عضو اللقاء رفلي دياب عن مدينة طرابلس ورأوا فيها “خطوة في الإتجاه الصحيح على طريق تجسيد الخط الوطني العروبي الحضاري”.

واستغربوا “قيام الشبكة الحاكمة باعتماد المعايير المزدوجة في علاقاتها والتي تبتعد عن سياستها المعتمدة في النأي بالنفس”.

رأوا “ان ما يجري في سوريا وتحديدا في الغوطة محاولة أميركية – صهيونية – رجعية ترمي إلى إطالة أمد الحرب فيها في محاولة يائسة لمنع سوريا من تحرير أرضها واستعادة سيادتها والتخلص من الإرهاب ببعديه الإستيطاني الصهيوني والتكفيري الإلغائي”.

ونوهوا بما جاء في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “الذي شكل رسالة واضحة وقوة ردع جدية للمخطط الأميركي الراغب في تثبيت أحادية هيمنته على العالم ومنع قيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب”، مشيدين بإعلانه “أن أي عدوان على سوريا سيعتبر عدوانا على روسيا وسيواجه، وأن تحرير الغوطة مسألة لا تراجع عنها”.