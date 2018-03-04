جريح بانفجار قنبلة صوتية ليلا في عين الحلوة

4 مارس, 2018 - 5:53 مساءً المصدر: وكالات
جريح بانفجار قنبلة صوتية ليلا في عين الحلوة

اصابة احد عناصر الامن الوطني الفلسطيني جراء القاء مجهول بعيد منتصف الليل، قنبلة صوتية على الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة قرب مفرق سوق الخضار.

وبحسب بيان القوة المشتركة الفلسطينية “فان انفجار القنبلة ادى الى سقوط جريح من عناصر الامن الوطني يدعى علي الشبل، ووصفت إصابته بالطفيفة”.

ودانت القوة في بيانها “الاعتداء الذي جرى على مفرق سوق الخضار من خلال القاء قنبله يدوية”، مشيرة إلى أن “هذا الاعتداء الاجرامي هدفه وقف عملية اعادة بناء وترميم حي الطيرة الذي سيبدأ خلال ايام”، مضيفة الى انها “ستعلن تفاصيل الاعتداء عند انتهاء التحقيق” .

4 مارس, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل