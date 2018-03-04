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التصنيفات:
الحدث الأمني
تعطّل زورق لصيد الأسماك في جونية
4 مارس, 2018
- 7:05 مساءً
المصدر:
وكالات
Follow @alhadathnews
أنقذت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني سبعة أشخاص كانوا على متن زورق لصيد الأسماك تعطّل محركه قبالة خليج جونية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وتم سحب الزورق بواسطة زورق للدفاع المدني إلى مرفاء الصيادين في جونية.
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4 مارس, 2018
الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني
جونية
زورق لصيد الأسماك
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