تعطّل زورق لصيد الأسماك في جونية

أنقذت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني سبعة أشخاص كانوا على متن زورق لصيد الأسماك تعطّل محركه قبالة خليج جونية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وتم سحب الزورق بواسطة زورق للدفاع المدني إلى مرفاء الصيادين في جونية.