نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للرئيس الأسد خلال استقباله اليوم حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له..

كما أضافت نقلا عن الأسد :

– الشعب السوري هو صاحب القرار الأخير في أي خيارات سياسية مستقبلية تتعلق ببلده..

– العدوان التركي الحالي على عفرين دليل جديد على استمرار تركيا بسياستها العدوانية تجاه سورية، وإثبات آخر على أن الوثوق بهذه السياسة والقائمين عليها أمر غير ممكن..

ونوهت أن الرئيس الأسد بعد اللقاء .. أدلى بتصريح صحفي لعدد من وسائل الإعلام.. سيتم بثه الساعة 8:30 مساءً بتوقيت دمشق على الإعلام الوطني وحسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي..

خلال استقباله اليوم حسين جابري #أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له.. الر… Publié par ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ sur dimanche 4 mars 2018