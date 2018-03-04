حظر لــ شوكولا “Kinder Surprise” !!

اتخذت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية قراراً بحظر شوكولا “Kinder Surprise” بعدما تم اكتشاف أنها تحتوي على مكون غير غذائي قد يؤدي إلى اختناق الأطفال وموتهم.

وأعلنت وكالة الدواء والغذاء في الولايات المتحدة أن شوكولا “Kinder Surprise”، التي تصنِّعها شركة فيريرو الإيطالية، تحتوي على مكون غير غذائي يضر صحة الأطفال ويؤدي إلى اختناقهم، ومن ثم تم حظر تداولها.

ويتم تداول شوكولا Kinder Surprise في شكل بيضة تحتوي على لعبة بداخلها، والتي استحوذت لذلك على اهتمام الكثير من الأطفال حول العالم، وكان هذا هو سبب الحظر؛ إذ إن اللعبة المرفقة يمكن للأطفال ابتلاعها ومن ثم قد تتوقف في حلق الطفل وتسبب له اختناقاً.

واعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية في حظرها شوكولا كندر على قانون صدر عام 1938، وبموجبه يتم حظر الألعاب الصغيرة داخل الحلويات بذريعة إمكانية بلعها وتوقفها في حلق الطفل مما يسبب له الاختناق.