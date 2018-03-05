الإمارات تفرج عن فراس طلاس

نشر عضو تيار “الوعد السوري” الذي أسسه رجل الأعمال السوري “المعارض” فراس طلاس، مروان فرزات، عبر صفحته في “فيسبوك”، خبر الإفراج عن فراس طلاس، زعيم التيار.

كما نشر “المعارض” محمد ربيع الشعار عبر “فيسبوك” قائلا “الحمد لله على السلامة، خروج صديقي ورفيقي وحبيبي فراس طلاس من السجن في الإمارات”.

وأشار الشعار إلى أن “طلاس أفرج عنه بعد توقيفه لمدة أربعة أشهر “ظلمًا وعدوانًا” بتهمة استخدام جواز سفر سوري”، واتهم الشعار، كالعادة، الدولة السورية بالوقوف خلف توقيفه بالتعاون مع الاستخبارات الإماراتية، بحسب تعبيره.

وكانت مواقع الكترونية نشرت صورة قالت أنها لحكم قضائي صدر في 31 كانون الثاني 2018، بحق طلاس، من قبل محكمة البداية في الشارقة، بسجنه لمدة عام، بتهمة تزوير جواز سفر، ومصادرة الموجودات المزورة.

وذكرت صحيفة “معارضة” نقلاً عن “معارضين” سوريين أن “الإفراج عنه عنه جاء بعد زيارة أخيه مناف إلى الإمارات، والتوسط له”.

وكانت دولة الإمارات ألقت القبض على رجل الأعمال “المعارض”، في 17 تشرين الأول 2017، على خلفية التحقيقات في قضية شركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت، والتي كان طلاس يمثل فرعها السوري.

واتهم طلاس بتورطه في تمويل جهات إرهابية، في إشارة لتنظيم “داعش”، بغية تأمين مرور موظفي المعمل والمواد الأولية.

والتزم طلاس الصمت طوال فترة توقيفه، بينما نشرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية نهاية عام 2017 اعترافات رئيس المجموعة، وتم تحويل القضية إلى القضاء الفرنسي بعد إقالة مدراء الشركة.

يذكر أنه لم يصدر عن فراس أو عائلة طلاس أي تصريح أو تعليق على خبر إطلاق سراحه، كما هو الحال عند توقيفه.