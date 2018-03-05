مسؤول تركي: سندعو بشار الأسد لزيارة أنقرة!

وعد رئيس حزب الوطن التركي دوغو برينشاك المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2019 بدعوة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد لزياة أنقرة حال فوزه بالانتخابات.

وفي إشارة منه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفاد برينشاك إلى أن السلطة الحالية المعادية لسوريا لا يمكنها أن تنجح في معركة الوطن.

وخلال إجابته عن أسئلة المواطنين في بث مباشر على قناة “أولوصال” ذكر برينشاك أن أردوغان يخدم إسرائيل بوصفه الأسد بالقاتل.

وأضاف برينشاك، بحسب ما أوردت عنه صحيفة “زمان” التركية، أنه في حال انتخابه رئيسًا سيصدر مرسوماً للقوات الأمريكية بإخلاء القواعد التركية في مدة أقصاها عشرة أيام.

وأشار برينشاك إلى سعيهم لإحياء مشروع أتاتورك في عامي 1920-1921 بإنشاء دولة مشتركة تتكون من تركيا والعراق وسوريا مع نيل العراق وسوريا استقلالهم، والذي كان يتضمن دولة كونفدرالية متحدة، وقال إننا نطلق عليه كحزب الوطن اسم “اتحاد غرب آسيا”.

وأوضح برينشاك أن مشروعهم يكمن في توحيد تركيا وإيران والعراق وسوريا وأذربيجان ولبنان، مؤكدًا أن توحيد سكان هذه الأراضي التي ولد فيها جميع الأنبياء والرسل سيسفر عن قوة جديدة ودولة جديدة بها تعداد سكان يوازي سكان أمريكا.

وقال برينشاك إن أردوغان وصل إلى الحكم بالمشروع الأمريكي لتقسيم تركيا غير أن الشعب التركي تصدى له وأفسد هذه الخطة مشيرًا إلى أنه لعب شخصيًا دوراً في ابتعاد تركيا عن الولايات المتحدة الأمريكية وتقربها من روسيا.

ويصنف حزب وطن التركي على أنه حزب “معارض” لنظام اردوغان ، وقد سبق لرئيسه أن زار سوريا وعبر عن دعمه للرئيس بشار الأسد وجيشه

وكان الحزب دعا حكومة بلاده، في تشرين الأول الماضي، للتعاون مع الدولة السورية