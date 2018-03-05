السنيورة لن يترشح!

أعلن رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا ان اعلان العزوف لا يعني ابتعاده عن تيار المستقبل.

وأوضح السنيورة، في مؤتمر صحفي، ان القانون الانتخابي الحالي هو اقرب الى القانون الارثوذكسي وهو يتعارض مع الدستور في طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية ولا يعطي اي دور للبرامج الانتخابية.

واشار السنيورة الى أنه نجح مع زملائه بمنع تهديد الاستقرار اللبناني بعد محاولة اسقاط الحكومة ، موضحا أنهم نجحوا في تحقيق أعلى نسبة اقتصادية في تاريخ لبنان وتحقيق تدفقات مالية غير مسبوقة إلى لبنان ونجحوا باعمار ما دمره العدو الاسرائيلي.



وقال السنيورة: “عملنا من اجل قيام العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا وعملت على انجاز اقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من اجل كشف القتلة والمجرمين وليس للانتقام”.