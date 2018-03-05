تفاصيل جديدة في قضية عيتاني

أفادت قناة “المنار” أن “فرع المعلومات لم يسلّم قاضي التحقيق العسكري التقرير الفني في قضية زياد عيتاني”.

ولفتت مصادر لـ”المنار” الى ان “المواجهة بين المقدم سوزان الحاج والمخبر او المقرصن ايلي الغبش لن تحصل اليوم”.

فيما أفادت قناة “الجديد”، ان “قضية الممثل المسرحي الموقوف زياد عيتاني لا تزال بعهدة قاضي التحقيق الاول رياض ابو غيدا”.

واشارت القناة الى ان “مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود هو من يشرف على التحقيق والاستماع الى افادة المقدم سوزان الحاج على ان يحيل الملف الى مفوض الحكومة الذي سيحيل الملف بدوره الى قاضي التحقيق رياض ابو غيدا”.