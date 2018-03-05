موسكو والرياض تبحثان محاربة الإرهاب

بحث نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف مع مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي يحيى الصمعان سبل تعزيز تعاون موسكو والرياض في مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الروسية بهذا الخصوص أن الجانبين “بحثا بعض المسائل الملحة المتعلقة بسبل تطوير العلاقات الروسية السعودية على مختلف الأصعدة، مع التركيز على تنشيط التعاون الثنائي في مجال محاربة الإرهاب الدولي وغيره من التحديات والأخطار العالمية”.

ولم تكشف الخارجية الروسية عن مزيد من التفاصيل حول المباحثات، وأشارت إلى أن اللقاء عقد بحضور سفير السعودية لدى روسيا رائد قرملي.

ويشار إلى أن مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي يجري حاليا زيارة عمل إلى روسيا.