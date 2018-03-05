توزيع 3 الآف سلة غذائية في اليمن

أوصل الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الاثنين نحو 3 آلاف سلة غذائية إلى أهالي القرى التابعة لمديرية الصلو في تعز جنوب غربي اليمن.

ونشرت وكالة “وام” الإماراتية فيديو يظهر دخول قافلة المساعدات الصلو وتوزيعها على أهالي قرى الشرف والعقيبة والوادي والعتم وذي عسق والحود وأعماق ومعبران والثدل والبطنه والصيار والجمر والعقار والصيرتين والمقاطرة والمثافي وبيت القاضي وقشافر.

#فيديو_وام | #الهلال_الأحمر_الإمارتي توزع 3 آلاف سلة غذائية على أهالي القرى التابعة لمديرية الصلو اليمنية . pic.twitter.com/GLvCRUPXCe — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 5, 2018

وقال جمعة عبد الله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر في عدن لـ”وام”: “الدعم الإماراتي لليمن يأتي في إطار حرصها على الوقوف إلى جوار الأشقاء ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي تواجههم وتوفير سبل المعيشة الحسنة لأبناء الشعب اليمني ورفع المعاناة عنهم”.