توزيع 3 الآف سلة غذائية في اليمن

5 مارس, 2018 - 3:48 مساءً المصدر: وكالات
توزيع 3 الآف سلة غذائية في اليمن

أوصل الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الاثنين نحو 3 آلاف سلة غذائية إلى أهالي القرى التابعة لمديرية الصلو في تعز جنوب غربي اليمن.

ونشرت وكالة “وام” الإماراتية فيديو يظهر دخول قافلة المساعدات الصلو وتوزيعها على أهالي قرى الشرف والعقيبة والوادي والعتم وذي عسق والحود وأعماق ومعبران والثدل والبطنه والصيار والجمر والعقار والصيرتين والمقاطرة والمثافي وبيت القاضي وقشافر.

 

 

 

وقال جمعة عبد الله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر في عدن لـ”وام”: “الدعم الإماراتي لليمن يأتي في إطار حرصها على الوقوف إلى جوار الأشقاء ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي تواجههم وتوفير سبل المعيشة الحسنة لأبناء الشعب اليمني ورفع المعاناة عنهم”.

5 مارس, 2018

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