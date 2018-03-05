دورة نادي الجمهور في السكواش

تتابعت دورة نادي الجمهور السنوية في السكواش في قاعاته بالمركز الرياضي الثقافي الاجتماعي في الجمهور، والتي يشرف عليها الأتحاد اللبناني للعبة ممثلاً بأمينة صندوق الاتحاد رولا خلف. يشارك في الدورة اكثر من 60 لاعبًا ولاعبة يمثلون اندية اتحادية وغير اتحادية وهي المون لاسال، جعيتا كاونتري كلوب، نادي كيوب طرابلس، نادي 180 والجمهور.

وجاءت النتائج الأولية على الشكل التالي:

*رجال فئة “أ”

ـ فاز جايسن كرم على مازن ريدان

ـ فاز شربل خليل على عكيف سبع

ـ فاز محمد عيتاني على غسان رزق

-فاز غسان سليمان على فريديريك انطاكي

*رجال فئة “ب”

ـ فاز كريستوفر حاطوم على حسن وزني

ـ فاز نوار عبد الله على مازن صالحة

ـ فاز بيتر بو عون على كريستوفر انطالي

ـ فاز طوني كرم على كابي الزين

ـ فاز طوني عبد الله على حسن عبد الله

ـ فاز الكسندر جبور على كريستوف حاطوم

ـ فاز فيكتور حاطون على نوار عبد الله

*رجال فئة “ج”

ـ فاز كابي زين على مكرم شهيب

ـ فاز جان كلود واكيم على وجيه طيار

ـ فاز آياد زعرور على بلال بدير

– فاز مارسيل شرودر على انطوني حاتم

ـ فاز جان كلود واكيم على نقولا نصار

ـ فاز اسامة طحان على داني ابي غطن

ـ فاز اندرو غرغور على بلال بدر

*رجال قدامى

ـ فاز مصطفى ادلبي على خليل لبان

ـ فاز البير طحشي على عبد غلاييني

ـ فاز ناجي باسيل على طوني عبد الله

ـ فاز مصطفى ادلبي على فادي فواز

ـ فاز نادي الحاج على جهاد حبشي

ـ فاز بيتر بو عون على البير طحشي

-فاز بيتر بو عون على ناجي باسيل

*سيدات فئة “ب”

ـ فازت جوي طحشي على سابين سماحة

ـ فازت ماي مطر على كلوي معلولي

*ناشئين دون 13 سنة

ـ فاز ايمانويل منصور على كارل عبد الله وعلى جو بعقليني

*ناشئات دون 13 سنة

ـ فازت دوناي عبد الله على لارا دعيفي