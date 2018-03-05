اتحاد المعوقين: لاستعادة حقوقنا وتحقيق مطالبنا

عقد مكتب “الاتحاد الوطني لجمعيات الأشخاص المعوقين”، إجتماعه الأسبوعي في حضور غالبية أعضائه، وجرى تقييم الاعتصام الذي أقيم على طريق القصر الجمهوري.

واصدر الاتحاد بيانا، لفت فيه الى ان الاعتصام “كان حضاريا بامتياز وعبر فيه المعوقون وذووهم عن أوجاعهم وآلامهم بكل محبة واحترام، وقد وصل عدد المشاركين فيه الى 6000 مشاركا من مختلف المناطق اللبنانية”.

واشار الى “ضرورة فصل ملف الجمعيات الوهمية التي يتحدثون عنها عن تلك التي تضحي في سبيل خدمة ابنائها المعوقين بأفضل الوسائل والتقنيات العلمية”.





وعرض الإتحاد التحركات الميدانية التي ينوي القيام بها خلال هذا الأسبوع، فشدد على قراره “بضرورة تطبيق سعر الكلفة للعام 2012 فورا لأنه المتوفر حاليا، وانشاء لجنة لدراسة سعر كلفة 2018 كما أقره القانون في الأول من آذار من كل عام”.

ودعا الاتحاد “كل ضمير حي في لبنان وكل المناصرين لقضايا الإعاقة، الوقوف الى جانبنا لحين استعادة الحقوق وتحقيق المطالب”.