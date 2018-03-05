تعميم من روسيا الى مواطنيها في لبنان

أعلنت سفارة روسيا الاتحادية في لبنان في تعميم، أنه “في 18 آذار 2018 سوف تجري انتخابات رئيس روسيا الاتحادية. نتيجة لإجراءات التسجيل، سيشارك 8 مرشحين في العملية الانتخابية، بما في ذلك الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين. ويمثل جميع المتقدمين أوسع مجموعة من القوى السياسية في روسيا المعاصرة. وقد اكتسبت روسيا الاتحادية خبرة سيادية غنية في تنظيم وإجراء الانتخابات على مختلف المستويات. ويشير هذا إلى أفضل الممارسات الانتخابية في القرن الحادي والعشرين، مما يمثل التنفيذ الفعال للحقوق الدستورية للمواطنين الروس والامتثال الكامل للمعايير الدولية”.

وأشار التعميم الى أن “تنظيم التصويت في الخارج يشكل جزءا لا يتجزأ مهما جدا من العمل الكبير والمعقد الذي تضطلع به الإدارات الروسية في إعداد وإجراء انتخاب رئيس روسيا الاتحادية. وتلعب اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا دورا محوريا في التنسيق المركزي في هذه العملية. يدعى المواطنون الروس الموجودون في لبنان للمشاركة في التصويت على انتخاب رئيس روسيا في 18 من آذار هذا العام، من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثامنة مساء، في مقر المركز الروسي للعلوم والثقافة في بيروت – شارع فردان”.